Ворог зімкнув кільце: з’явилася свіжа карта боїв в Авдіївці

Це найскладніша ділянка фронту

У четвер, 15 лютого 2024 року, російська армія майже взяла в кільце Авдіївку, де останніми днями ворог активно просувався. Про це свідчать останні дані карти DeepStateMAP.

Окупаційні війська підняли триколор над укріпрайоном Збройних сил України (ЗСУ) "Зеніт". Про це повідомляють аналітики DeepStateMAP.

Окупаційні війська взяли в кільце Авдіївку

Основні сили української армії спромоглися відійти з позицій. Але, за інформацією джерела, вийти вдалося не всім. Коридор для виведення українських захисників не перевищує 2 км. Окупаційні війська останніми днями активно наступали у цьому районі, а солдати ЗСУ гідно давали їм відсіч.

Російські війська підняли свій прапор над укріпленим районом "Зеніт". Вони продовжують концентрувати свої сили та рухатимуться у бік залізничної станції "Хімік".

Бої в Авдіївці тяжкі. Окрім переваги ворога у кількості особового складу, українські позиції постійно атакуються з повітря ракетами та бомбами. Авдіївський коксохімічний завод окупанти вже практично зрівняли із землею.

Зазначимо, що ворог активно тисне на Авдіївському напрямі чотири місяці, але останніми днями наступ ще більше активізувався. Російським військам поставили завдання у найкоротші терміни захопити місто. Точніше те, що від нього лишилося.

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