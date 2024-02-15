Пекло на землі: з'явилися свіжі фото Авдіївки та околиць з повітря
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Дорога, яка вела в Авдіївку, повністю прострілюється російськими окупантами
Українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови опублікували фото, зроблені під Авдіївкою. Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну подружжя документує війну.
Світлини митці опублікували у своєму Instagram. Як зазначають Ліберови, світлини були зроблені коли російські окупанти без зупинки рівняли місто та околиці з землею, з усіх видів озброєння.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про просування росіян під Авдіївкою. DeepState показав свіжу карту боїв.