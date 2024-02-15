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Пекло на землі: з'явилися свіжі фото Авдіївки та околиць з повітря

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
Місто більше не бачить неба... Новина оновлена 15 лютого 2024, 20:41
Місто більше не бачить неба.... Фото instagram.com/libkos

Дорога, яка вела в Авдіївку, повністю прострілюється російськими окупантами

Українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови опублікували фото, зроблені під Авдіївкою. Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну подружжя документує війну.

Світлини митці опублікували у своєму Instagram. Як зазначають Ліберови, світлини були зроблені коли російські окупанти без зупинки рівняли місто та околиці з землею, з усіх видів озброєння.

Росіяни майже знищили Авдіївку
Чорний дим застилає небо
Важкі бої за Авдіївку продовжуються
Українські воїни героїчно тримають оборону
У місті досі залишається більше 900 цивільних
"Дорога життя" повністю прострілюється російськими окупантами
Евакуація цивільних майже неможлива

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про просування росіян під Авдіївкою. DeepState показав свіжу карту боїв.

Теги:
#Війна #Бої #Авдіївка #ЗСУ