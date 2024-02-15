У росіян є просування в Авдіївці: DeepState показав свіжу карту боїв

Важкі бої за місто продовжуються

Російські окупанти продовжують штурмові дії на Авдіївському напрямку. За останній час росіянам вдалося просунутись на деяких ділянка[.

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій навколо Авдіїівки. Зазначається, що окупанти, зокрема, просунулися східніше населеного пункту Ласточкине, що на північному заході від міста.

Крім того, за даними DeepState, ворог також має просування на півдні від Авдіївки. Там росіяни захопили позиції біля Спартака та Опитного.

Нагадаємо, речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що в Авдіївці відбуваються маневри наших військових, яки містять і частковий відхід з позицій. Водночас він зазначив, що постачання припасів до міста наразі суттєво ускладнено.

Він також повідомив, що в Авдіївці передбачені додаткові шляхи постачання на випадок втрати основного. За його словами, у місті вже кілька днів тривають вуличні бої, і ситуація "диктує певну зміну тактики бойових дій".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України офіційно підтвердила перебування на Авдіївському відтинку фронту.