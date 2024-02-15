У россиян есть продвижение в Авдеевке: DeepState показал свежую карту боев

Тяжелые бои за город продолжаются

Российские оккупанты продолжают штурмовые действия на Авдеевском направлении. За последнее время россиянам удалось продвинуться на некоторых участках.

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий вокруг Авдеевки. Отмечается, что оккупанты, в частности, продвинулись восточнее населенного пункта Ласточкино, что к северо-западу от города.

Кроме того, по данным DeepState, враг также имеет продвижение к югу от Авдеевки. Там россияне захватили позиции у Спартака и Опытного.

Напомним, спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что в Авдеевке проходят маневры наших военных, которые содержат и частичный отход с позиций. В то же время он отметил, что поставки припасов в город существенно затруднены.

Он также сообщил, что в Авдеевке предусмотрены дополнительные пути поставок на случай потери основного. По его словам, в городе уже несколько дней продолжаются уличные бои, и ситуация "диктует определенное изменение тактики боевых действий".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины официально подтвердила пребывание на Авдеевском отрезке фронта.