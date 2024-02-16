Странный маневр от безысходности: в ISW объяснили, почему россияне наступают через Авдеевку

Российская армия просто неспособна проводить операции по оперативному окружению в любом масштабе.

Российские террористы выбрали очень странный метод наступления – они продираются непосредственно через Авдеевку, совершая фактически тактический разворот, вместо попытки охватить город по флангам. Это свидетельствует о неспособности россиян провести более или менее удачный оперативный охват или окружение.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 15 февраля. Аналитики отметили, что разворот может заставить украинские силы покинуть ряд позиций в городе, но это не будет окружение, которым грезят россияне.

Несмотря на продвижение и перерезание главной логистической артерии поставок города, украинские войска просто оставили позиции, над которыми висела угроза, а поставки Авдеевки возобновить через запасные дороги. Российские пропагандисты сразу начали заявлять, что российские войска якобы начали новое наступление с целью перерезать грунтовые дороги, по которым ведется поставка, но не привели никаких доказательств своего продвижения.

Аналитики отмечают, что все усилия россиян по проведению наступательной операции в Авдеевском направлении демонстрируют неспособность российской армии проводить такие действия. Россияне в октябре 2023 года пытались оперативно оцепить украинские войска в Авдеевке, но в итоге их наступление превратилось в мясорубку, а генералам РФ пришлось планировать манёвр с разворотом.

Россияне не смогли не то, что провести оперативное окружение украинских сил с последующим уничтожением отрезанной группировки – такие операции не удавались им с начала войны. Весной 2023 года тот же манёвр россияне были вынуждены провести в Бахмуте, поскольку и там попытка охвата города завершилась неудачей. Сейчас все, чего добились россияне – захват части полностью разрушенного города ценой огромных потерь, которые придется долго восстанавливать.

Отметим, что враг активно давит на Авдеевском направлении четыре месяца, но в последние дни наступление еще больше активизировалось. Российским войскам была поставлена задача в кратчайшие сроки захватить город. Вернее, то, что от него осталось.

Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали фото, сделанные под Авдеевкой. С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину супруги документируют войну.

По данным командующего ОСУВ "Таврия", ситуация в Авдеевке, которую штурмуют российские террористы, сложная, но контролируемая. Идут боевые действия в черте города, украинские войска отражают атаки российских войск, происходит плановое усиление и маневрирование подразделений Вооруженных сил Украины.