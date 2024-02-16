Дивний маневр від безвихіді: в ISW пояснили, чому росіяни наступають через Авдіївку

Російська армія просто нездатна проводити операції з оперативного оточення у будь-якому масштабі

Російські терористи обрали дуже дивний метод наступу – вони продираються безпосередньо через Авдіївку, здійснюючи фактично тактичний розворот, замість спроби охопити місто по флангам. Це свідчить про нездатність росіян провести більш-менш вдале оперативне охоплення або оточення.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 15 лютого. Аналітики зазначили, що розворот може змусити українські сили залишити низку позицій у місті, але це не буде те оточення, яким марять росіяни.

Попри просування та перерізання головної логістичної артерії постачання міста, українські війська просто залишили позиції, над якими висіла загроза, а постачання Авдіївки відновити через запасні дороги. Російські пропагандисти відразу почали заявляти, що російські війська нібито почали новий наступ з метою перерізати грунтові дороги, через які ведеться постачання, але не навели жодних доказів свого просування.

Аналітики зазначають, що усі зусилля росіян з проведення наступальної операції на Авдіївському напрямку демонструють нездатність російської армії проводити такі дії. Росіяни у жовтні 2023 року намагалися оперативно оточити українські війська в Авдіївці, але у підсумку їхній наступ перетворився на м'ясорубку, а генералам РФ довелося планувати маневр із розворотом.

Росіяни не змогли не те, що провести оперативне оточення українських сил із подальшим знищенням відрізаного угруповання – такі операції не вдавалися їм з початку війни. Навесні 2023 року той же маневр росіяни були змушені провести у Бахмуті, оскільки й там спроба охоплення міста завершилася невдачею. Наразі усе, чого домоглися росіяни – захоплення частини вщент зруйнованого міста ціною величезних втрат, які доведеться тривалий час відновлювати.

Зазначимо, що ворог активно тисне на Авдіївському напрямі чотири місяці, але останніми днями наступ ще більше активізувався. Російським військам поставили завдання у найкоротші терміни захопити місто. Точніше те, що від нього лишилося.

Українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови опублікували фото, зроблені під Авдіївкою. Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну подружжя документує війну.

За даними командувача ОСУВ "Таврія", ситуація в Авдіївці, яку штурмують російські терористи, складна, але контрольована. Йдуть бойові дії у межах міста, українські війська відбивають атаки російських військ, відбувається планове підсилення та маневрування підрозділів Збройних сил України.