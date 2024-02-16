"Справжнє пекло": у Білому домі прокоментували ситуацію в Авдіївці

Ця ситуація – наслідок переваги росіян у живій силі та недопостачання боєприпасів та озброєння Україні

На цей момент існує дуже великий ризик того, що російські терористи візьмуть під контроль місто Авдіївка Донецької області України. Українські війська не мають достатньої кількості озброєння та боєприпасів, щоб стримувати навалу росіян.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу 15 лютого. За його словами, бої на сході України зараз набули великої інтенсивності.

"Українська сторона повідомляє нам, що ситуація наразі критична. Росіяни тиснуть на позиції ЗСУ кожного дня. Є ризик того, що Авдіївка перейде під контроль рф", – зазначив він.

Кірбі зазначив, що ця ситуація – наслідок переваги росіян у живій силі та недопостачання боєприпасів та озброєння. Значною мірою останнє відбувається, оскільки Конгрес США затягує погодження законопроєкту про допомогу Україні.

"У місті відбувається справжнє пекло через те, що захисники України не мають достатньої кількості боєприпасів. Оскільки Конгрес досі не ухвалив додатковий законопроєкт, ми не змогли надати Україні артилерійські снаряди, яких вона потребує, щоб стримати ці російські атаки. Зараз росіяни досягли українських окопів, фактично в Авдіївці, і починають пригнічувати українську оборону. Ціна бездіяльності Конгресу величезна", – резюмував він.

Зазначимо, що ворог активно тисне на Авдіївському напрямі чотири місяці, але останніми днями наступ ще більше активізувався. Російським військам поставили завдання у найкоротші терміни захопити місто. Точніше те, що від нього лишилося.

Українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови опублікували фото, зроблені під Авдіївкою. Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну подружжя документує війну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в американському Інституті вивчення війни (ISW) сказали, як росіяни воюють під Авдіївкою і які тактики застосовують.