"Настоящий ад": в Белом доме прокомментировали ситуацию в Авдеевке

Эта ситуация – следствие преимущества россиян в живой силе и недопоставок боеприпасов и вооружения Украине.

В настоящее время существует очень большой риск того, что российские террористы возьмут под контроль город Авдеевка Донецкой области Украины. У украинских войск нет достаточного количества вооружения и боеприпасов, чтобы сдерживать нашествие россиян.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга 15 февраля. По его словам, бои на востоке Украины сейчас приобрели большую интенсивность.

"Украинская сторона сообщает нам, что ситуация сейчас критическая. Россияне давят на позиции ВСУ каждый день. Есть риск того, что Авдеевка перейдет под контроль России", — отметил он.

Кирби отметил, что эта ситуация – следствие преимущества россиян в живой силе и недопоставок боеприпасов и вооружения. В значительной степени последнее происходит, поскольку Конгресс США затягивает согласование законопроекта о помощи Украине.

"В городе происходит настоящий ад из-за того, что у защитников Украины нет достаточного количества боеприпасов. Поскольку Конгресс до сих пор не принял дополнительный законопроект, мы не смогли предоставить Украине артиллерийские снаряды, в которых она нуждается, чтобы сдержать эти российские атаки. Сейчас россияне достигли украинских окопов, фактически в Авдеевке, и начинают подавлять украинскую оборону. Цена бездействия Конгресса огромна", – резюмировал он.

Отметим, что враг активно давит на Авдеевском направлении четыре месяца, но в последние дни наступление еще больше активизировалось. Российским войскам была поставлена задача в кратчайшие сроки захватить город. Вернее, то, что от него осталось.

Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали фото, сделанные под Авдеевкой. С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину супруги документируют войну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в американском Институте изучения войны (ISW) сказали, как россияне воюют под Авдеевкой и какие тактики применяют.