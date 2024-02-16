Маневр ЗСУ під Авдіївкою та нескінченні штурми ворога під Мар'їнкою: що відбувається на фронті (карта)

Ворог завдав 34 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах

Триває 723 день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 15 лютого на фронті сталося 95 бойових зіткнень. Ворог люто штурмує на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 3 російські атаки. Це сталося біля Синьківки та Іванівки Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак ворога. Бої точилися в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника. Росіяни штурмували неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку за минулу добу наші воїни відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки та Ластівчиного. Ще 5 атак відбито неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

"Згідно з ухваленим рішенням, відбувається планове посилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках", — додали в Генштабі.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати супротивника поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки на Донеччині. За добу наші відбито 34 атаки.

Мар’їнський напрямок на карті deepstate

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито 3 ворожі атаки. Бої йшли на південь від Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямі ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупантів. Минулої доби противник здійснив 3 невдалих штурми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що росіяни обрали дуже дивний метод наступу – вони продираються безпосередньо через Авдіївку, роблячи фактично тактичний розворот, замість спроби охопити місто по флангах. Це свідчить про нездатність ворога провести більш менш вдале оперативне охоплення чи оточення.