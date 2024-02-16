Війна — день 723: починається Мюнхенська конференція, а ситуація в Авдіївці критична

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 16 лютого 2024 року. Україна оговтується після масованого ракетного удару, Росія ж приходить до тями після смертельного обстрілу Бєлгорода. Починається Мюнхенська безпекова конференція, на якій виступить президент України Володимир Зеленський. Тим часом, ситуація на полі бою в Україні залишає бажати кращого, — ЗСУ гостро не вистачає снарядів і бої за Авдіївку дуже жорстокі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ракету на Миргород.

Станом на початок доби відомо, що ворог підняв прапор Росії над укріпрайоном ЗСУ "Зеніт" на Авдіївському напрямку. Українські військові змогли відступити, але не всі, повідомляють аналітики DeepState.

Карта бойових дій в Авдіївці на початок дня 16 лютого 2024

Про те, що відбувалося 13 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 720: окупанти продовжують терор українських міст і не знижують тиску на фронтах

Із ситуацією в Україні за 14 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 721: росіяни посилюють атаки на напрямі Мар’їнки, запеклі бої в Авдіївці

Інформацію за 15 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 722: черговий масований ракетний удар та критична ситуація в Авдіївці