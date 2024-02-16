Война — день 723: начинается Мюнхенская конференция, а ситуация в Авдеевке критическая

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 16 февраля 2024 года. Украина отходит после массированного ракетного удара, Россия же приходит в себя после смертельного обстрела Белгорода. Начинается Мюнхенская конференция по безопасности, на которой выступит президент Украины Владимир Зеленский. Тем временем ситуация на поле боя в Украине оставляет желать лучшего, — ВСУ остро не хватает снарядов и бои за Авдеевку очень жестоки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Воздушные силы ВСУ сообщают о ракете на Миргород.

По состоянию на начало суток известно, что враг поднял флаг России над укрепрайоном ВСУ "Зенит" на Авдеевском направлении. Украинские военные смогли отступить, но не все, сообщают аналитики DeepState.

Карта боевых действий в Авдеевке на начало дня 16 февраля 2024

О том, что происходило 13 февраля, читайте в материале: Война — день 720: оккупанты продолжают террор украинских городов и не снижают давления на фронтах

С ситуацией в Украине за 14 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 721: россияне усиливают атаки на направлении Марьинки, ожесточенные бои в Авдеевке

Информацию за 15 февраля смотрите по ссылке: Война — день 722: очередной массированный ракетный удар и критическая ситуация в Авдеевке