В Авдеевке бойцы 3-й ОШБ попали в окружение: командир рассказал подробности (карта)

В городе продолжаются ожесточенные бои

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины на одном из участков в Авдеевке находятся в полном окружении. Однако им удается его прорвать.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель командира 3-й ОШБр майор Родион Кудряшов. По его словам, сейчас идет боевая работа по прорыву окружения.

"Есть возможность это, скажем так, внутреннее кольцо раскрыть с помощью ударно-штурмовых действий. В принципе у нас сегодня это получается", — отметил Кудряшов.

Он также подтвердил, что в Авдеевке продолжаются маневры ВСУ, о которых ранее заявил командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский. По словам Кудряшова, есть определенные этапы этих действий.

"Первое, нам приходится отходить с позиций, потому что их просто равняют с землей, то есть позиция разрушена, и наши военнослужащие отходят на более выгодные позиции, для того чтобы удерживать линию оборону. Также в некоторых случаях мы не видим целесообразности в удержании тех или иных позиций внутри города, и тоже переходим на более выгодные позиции, для того чтобы качественнее оказывать сопротивление", — рассказал военный.

Кудряшов также прокомментировал информацию о захвате российскими военными укрепрайона "Зенит". По его мнению, это событие оказывает психологическое влияние на российских военных, но у армии России нет достаточных сил удерживать эти позиции.

"Это больше агитация "успешных" действий Российской Федерации. На сегодняшний день противник, по всей информации, не имеет мощных позиций, для того, чтобы их удерживать", – подчеркнул он.

Следует отметить, что DeepState опубликовал обновленную карту боевых действий в Авдеевке. Отмечается, что врагу удалось захватить Донецкую фильтровальную станцию и продвинуться возле Невельского.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что ситуация в Авдеевке, которую штурмуют российские террористы, сложная, но контролируемая. По его словам, идут боевые действия в черте города, украинские войска отражают атаки российских войск, происходит плановое усиление и маневрирование подразделений Вооруженных сил Украины.