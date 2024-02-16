В Авдіївці бійці 3-ї ОШБ попали в оточення: командир розповів подробиці (карта)

У місті тривають запеклі бої

Бійці Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України на одній із ділянок в Авдіївці перебувають у повному оточенні. Проте їм вдається його прорвати.

Про в ефірі Радіо Свобода заявив заступник командира 3-ї ОШБр майор Родіон Кудряшов. За його словами, наразі триває бойова робота з прориву оточення.

"Є змога це, скажімо так, внутрішнє кільце розкрити за допомогою ударно-штурмових дій. В принципі в нас на сьогодні це виходить", – зазначив Кудряшов.

Він також підтвердив, що в Авдіївці тривають маневри ЗСУ, про які раніше заявив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський. За словами Кудряшова, є певні етапи цих дій.

"Перше, нам доводиться відходити з позицій, тому що їх просто рівняють із землею, тобто позиція зруйнована, і наші військовослужбовці відходять на більш вигідні позиції, для того, щоб утримувати лінію оборону. Також у деяких випадках ми не бачимо доцільності в утриманні тих чи інших позицій всередині міста, і теж переходимо на більш вигідні позиції, для того, щоб якісніше чинити опір", – розповів військовий.

Кудряшов також прокоментував інформацію про захоплення російськими військовими укріпрайону "Зеніт". На його думку, ця подія має психологічний вплив на російських військових, але армія Росії не має достатніх сил утримувати ці позиції.

"Це більше агітація "успішних" дій Російської Федерації. На сьогодні противник, по всій інформації, не має потужних позицій, для того, щоб їх утримувати", – підкреслив він.

Слід зазначити, що DeepState опублікував оновлену мапу бойових дій в Авдіївці. Зазначається, що ворогу вдалося захопити Донецьку фільтрувальну станцію та просунутися біля Невельського.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що ситуація в Авдіївці, яку штурмують російські терористи, складна, але контрольована. За його словами, йдуть бойові дії у межах міста, українські війська відбивають атаки російських військ, відбувається планове підсилення та маневрування підрозділів Збройних сил України.