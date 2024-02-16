Сон оккупантов снова потревожили дроны: россияне заявили об атаке на Белгородщину и Крым

Атаки БПЛА уже стали обыденностью для РФ

Чуть ли не каждую ночь Россию атакуют беспилотники. В ночь на 16 февраля стране-агрессору докучали пять дронов, Минобороны РФ традиционно обвинили в атаке "киевский режим" и отчитались об уничтожении всех целей.

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)", — сообщили в минобороны России.

Стоит отметить, что атаки БПЛА уже стали обыденностью для РФ. Так, 6 февраля, атаке подвергся город Губкин в Белгородской области. Там были повреждены четыре жилых частных домовладения.

А 15 февраля Белгород подвергся масштабной ракетной атаке, в результате которой есть погибшие и много пострадавших. Кроме того, есть значительные разрушения.

Как сообщал "Телеграф", неспокойно в Белгороде было и 7 февраля. Так, произошел "прилет" в цех металлоизделий завода железо-бетонных конструкций (ЖБК-1). После случившегося начался крупный пожар. От взрывов местные жители спрятались в укрытии на одной из остановок города.