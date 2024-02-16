"Сложная, но контролируемая": Тарнавский прокомментировал ситуацию в Авдеевке

Оборонная операция продолжается, украинские военные истребляют российских террористов

Ситуация в Авдеевке, которую штурмуют российские террористы, сложная, но контролируемая. Идут боевые действия в черте города, украинские войска отражают атаки российских войск, происходит плановое усиление и маневрирование подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, украинские войска, кроме подкреплений, также получили дополнительные боеприпасы и средства истребления россиян.

"Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев. Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины по стабилизации ситуации на данном направлении", — написал генерал.

Тарнавский отметил, что ценность жизней солдат сейчас в приоритете. Оборонительная операция продолжается, российские войска истребляются – террористы бросают в бой массу подкреплений, не щадя живой силы и техники.

Отметим, что враг активно давит на Авдеевском направлении четыре месяца, но в последние дни наступление еще больше активизировалось. Российским войскам была поставлена задача в кратчайшие сроки захватить город. Вернее, то, что от него осталось.

Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали фото, сделанные под Авдеевкой. С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину супруги документируют войну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в американском Институте изучения войны (ISW) сказали, как россияне воюют под Авдеевкой и какие тактики применяют.