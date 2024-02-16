"Складна, але контрольована": Тарнавський прокоментував ситуацію в Авдіївці

Оборонна операція продовжується, українські військові винищують російських терористів

Ситуація в Авдіївці, яку штурмують російські терористи, складна, але контрольована. Йдуть бойові дії у межах міста, українські війська відбивають атаки російських військ, відбувається планове підсилення та маневрування підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський. За його словами, українські війська окрім підкріплень також отримали додаткові боєприпаси та засоби винищення росіян.

"Підготовлені нові позиції й продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв. Командири на місцях знають своє завдання і виконують його згідно з планом Головнокомандувача Збройних Сил України щодо стабілізації ситуації на даному напрямку", – написав генерал.

Тарнавський зазначив, що цінність життів солдатів зараз у пріоритеті. Оборонна операція продовжується, російські війська винищуються – терористи бросають у бій масу підкріплень, не шкодуючи живої сили та техніки.

Зазначимо, що ворог активно тисне на Авдіївському напрямі чотири місяці, але останніми днями наступ ще більше активізувався. Російським військам поставили завдання у найкоротші терміни захопити місто. Точніше те, що від нього лишилося.

Українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови опублікували фото, зроблені під Авдіївкою. Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну подружжя документує війну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в американському Інституті вивчення війни (ISW) сказали, як росіяни воюють під Авдіївкою і які тактики застосовують.