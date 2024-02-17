Зеленский впервые высказался о выходе ВСУ из Авдеевки

Президент также обнародовал соотношение потерь Украины и РФ

Решение выйти из Авдеевки было совершенно логичным. Это позволило сохранить жизнь наших военных.

Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что решение отойти на другие рубежи было принято, чтобы не попасть в окружение.

В то же время глава государства отметил, что выход из Авдеевки не означает, что Россия "что-то захватила". Он подчеркнул, что Россия за 2 года войны пыталась что-то сделать на востоке Украины.

"Они просто разрушили несколько маленьких поселков и городков. Но больше всего, что они разрушили — нашу жизнь", — сказал Зеленский.

Кроме того президент отметил, что не может назвать потери Украины в войне против РФ. Но он подчеркнул, что в Авдеевке соотношение потерь составило 1 к 7.

"Я не могу вам назвать наши потери. Но в Авдеевке, я могу вам сказать, что было 1 к 7. На одного украинца приходится семь россиян", – рассказал глава государства.

Напомним, в ночь с 16 на 17 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что согласно полученному распоряжению, украинские военные вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Он подчеркнул, что окружения не допущено, личный состав выведен, а украинские воины заняли оборону на определенных рубежах.

В свою очередь командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий подтвердил, что Вооруженные силы Украины покинули Авдеевку. По его словам, бригада и другие военные сделали больше, чем могли.