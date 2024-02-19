Останній бій прийняв під Авдіївкою: загинув засновник бренду GODZYKI

Відносно нещодавно він одружився зі своєю коханою

У бою під Авдіївкою загинув український військовий, боєць протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, засновник бренду з виробництва комбучі GODZYKI Кирило Ульман "Німець".

Про це повідомили на сторінці бренду у Facebook. А також загибель чоловіка підтвердила родина.

"Саме в цей день загинув, захищаючи Україну, мій творець, мій Ульман Кирило. Загинув як герой, якщо б не він і його побратими, то хлопці б не змогли евакуюватися із Авдіївки. Він допоміг хлопцям вийти із котла, а сам не зміг вийти. Вся команда GODZYKI KOMBUCHA сумує та відчуває цю непоправну втрату. Бо навіть з початку війни знаходячись на передовій, він завжди був із нами", — йдеться у дописі.

Кирило Ульман. Фото - GODZYKI kombucha

Кирило Ульман. Фото - GODZYKI kombucha

Кирило Ульман. Фото - GODZYKI kombucha

Про загибель військовослужбовця Кирила Ульмана з позивним "Німець" 15 лютого повідомила також його дружина Дар'я.

"Прощавай, рідний. Ти дивовижний, ти знаєш! Але, щодня буду казати це вголос, щоб чув. Я підтримую твій вибір боронити нашу країну. Ти — приклад! Ти — захист побратимів! Дякую за те, що ти моя родина! І це залишиться зі мною. Тепер на руці дві обручки… Я кохаю тебе", — написала жінка у своєму Facebook.

Згідно з повідомленням Макарівської ОТГ у Facebook, Ульман дозволив відхід гарнізону з Авдіївки ціною власного життя.

"Ціною свого життя він дозволив відхід гарнізону та евакуацію. Просто хочу, щоб ви знали, що це була прекрасна людина і воїн, добрий товариш, підприємець, чарівний чоловік моєї Даші", — додала сестра Кирилової дружини у соцмережі Х.

Вона уточнила, що "Німець" належав до протитанкового батальону 3 ОШБр.

Кирило Ульман був засновником української компанії-виробника комбучі Godzyki — популярного серед багатьох безалкогольного напою на основі чайного гриба. Відносно нещодавно, 26 вересня 2023 року, він одружився зі своєю коханою.

Раніше "Телеграф" писав, що на Луганщині загинув відомий волонтер та воїн з Чорткова. Чоловік був знаним на Тернопільщині волонтером — невдовзі перед загибеллю він організовував передачу дронів на фронт.