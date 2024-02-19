Последний бой принял под Авдеевкой: погиб основатель бренда GODZYKI

Относительно недавно он женился на своей любимой

В бою под Авдеевкой погиб украинский военный, боец противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, основатель бренда по производству комбучи GODZYKI Кирилл Ульман "Немец".

Об этом сообщили на странице бренда в Facebook. А также гибель мужчины подтвердила семья.

"Именно в этот день погиб, защищая Украину, мой создатель, мой Ульман Кирилл. Погиб как герой, если бы не он и его собратья, то ребята не смогли бы эвакуироваться из Авдеевки. Он помог ребятам выйти из котла, а сам не смог выйти. Вся команда GODZYKI KOMBUCHA скорбит и чувствует эту непоправимую потерю. Потому что даже с начала войны, находясь на передовой, он всегда был с нами", — говорится в сообщении.

Кирилл Ульман. Фото — GODZYKI kombucha

Кирилл Ульман. Фото — GODZYKI kombucha

Кирилл Ульман. Фото — GODZYKI kombucha

О гибели военнослужащего Кирилла Ульмана с позывным "Немцем" 15 февраля сообщила также его жена Дарья.

"Прощай, родной. Ты удивительный, ты знаешь! Но, каждый день буду говорить это вслух, чтобы слышал. Я поддерживаю твой выбор защищать нашу страну. Ты — пример! Ты — защита собратьев! Спасибо за то, что ты моя семья! И это останется со мной. Теперь на руке два кольца... Я люблю тебя", — написала женщина в своем Facebook.

Согласно сообщению Макаровской ОТГ в Facebook, Ульман разрешил уход гарнизона из Авдеевки ценой собственной жизни.

"Ценой своей жизни он разрешил уход гарнизона и эвакуацию. Просто хочу, чтобы вы знали, что это был прекрасный человек и воин, хороший товарищ, предприниматель, очаровательный муж моей Даши", — добавила сестра жены Кирилла в соцсети Х.

Она уточнила, что "Немец" принадлежал к противотанковому батальону 3 ОШБр.

Кирилл Ульман был основателем украинской компании-производителя комбучи Godzyki – популярного среди многих безалкогольного напитка на основе чайного гриба. Относительно недавно, 26 сентября 2023 года, он женился на своей любимой.

Ранее "Телеграф" писал, что в Луганской области погиб известный волонтер и воин из Чорткова. Мужчина был известным в Тернопольской области волонтером — вскоре перед гибелью он организовывал передачу дронов на фронт.