В воздушном бою погиб один из лучших украинских летчиков-штурмовиков Владислав Рыков: подробности

На счету воина было 385 боевых вылетов

Украинский воин Владислав Рыков, который погиб 7 февраля во время выполнения боевого задания, стал одним из лучших пилотов Су-25, образцом – для своих побратимов, ужасом – для российских оккупантов.

Летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко рассказал о жизни Владислава и о его последнем дне. Пост об этом был опубликован на странице Командования Воздушных сил ВСУ.

"Когда Владу было шесть, его пытались убить. Луганщина, бандиты, перестрелка… Парня спас правоохранитель Юрий Покусаев… Все погибли — младший брат Влада, его мать, коллега Юрия… Местные реаниматологи были настроены скептически. И Влад выжил", — сказал Лазаренко.

Большую войну в Украине Владислав встретил в 28 лет. Тогда парень уверенно "выжигал" оккупантов и их технику. Он стал полным кавалером орденов "За мужество" – один из лучших украинских летчиков-штурмовиков Владислав Рыков, совершит последний 385 полёт… Его убила российская ракета.

"Это был обычный боевой день. Утро 7 февраля. Типичная задача – огневое поражение противника. Разбор цели, обсуждение, подготовка… Все как всегда… Влад пожал руку. Вылет… Жить ему оставалось 17 минут. На самом деле, ты никогда этого не чувствуешь… Война почему-то уносит самое ценное именно в тот момент, когда ты максимально спокоен, когда думаешь, что обстановка более-менее и это обычный полет…

Я следил за парой наших штурмовиков на пункте управления, видел истребитель противника. Ракета Р-37, которую оккупанты уже достаточно давно не использовали, не оставила шансов. Судьбы секунды… Ведомый видел, как в самолет ведущего прилетела ракета. Я видел. Влад ничего не успел сказать в эфире", — вспоминает Герой Украины подполковник Ростислав Лазаренко, командир Владислава.

Он убежден, что этот обстрел был местью оккупантов, потому как незадолго до этого украинские воины здорово "насыпали им".

"Конечно, до последнего надеялся, что Влад каким-то чудом, несмотря на низкую высоту, сумел катапультироваться, что он жив, сейчас мы его заберем, а потом долго вместе будем все обсуждать… Влад был очень ценен для меня. Давно принял решение беречь его, по крайней мере, стараться. Но как уберечь на войне?", — добавил Лазаренко.

В посте также отмечается, что 20 лет назад ему спас жизнь на Луганщине Юрий Покусаев. Узнав, что у Влада нет родных, он оформил опеку.

"Сын постоянно проводил со мной время на аэродромах, школьником я покатал его на легкомоторном самолете. Он так горел по небу! Затем создал для Владика и его друзей авиационный учебный кадетский центр. Центр до сих пор функционирует, многие нынешние герои являются его воспитанниками. Так что, когда пришло время выбирать ВУЗы, даже вопрос не стоял – только ХНУПС. Моя жизнь тесно связана с авиацией, поэтому мы часами могли обсуждать разные профессиональные моменты. А с начала широкомасштабного вторжения еще и работали рядом, сын – в боевом штурмовике, я – с гражданским воздушным патрулем. Случалось, что и пуски по нам осуществляли почти одновременно… "Па, ты там все ракеты собрал?" – в шутку спрашивал сын, а я только радовался, какой он деловой вырос. Почему-то всегда самоуверенно полагал, что с ним все будет хорошо… Я очень рано стал отцом и, к сожалению, очень рано потерял сына…", — рассказывает Покусаев.

Влад имел очень необычный позывной "MAGIC", что в переводе означает "Магия". Он получил его за виртуозный стиль пилотирования. Однако все, кто его знали, говорят, что парень был волшебным и на земле.

"Я видел в нем будущего командира, на случай если я погибну. Он прикрывал меня – и не только в небе, всегда был рядом, все проблемы мы решали вместе, общались десятки раз в день… На самом деле я продолжу с ним общаться. Только теперь это будут только монологи. Первый боевой вылет после потери одного из собратьев я часто совершал именно вместе с Владом. Так сказать "полет чести"… В этот раз его придется делать самостоятельно, как и многие вещи в жизни… Уже без Влада мы пересядем на F-16. Он был одним из лучших учащихся на курсах английского языка и мечтал о современных самолетах, которые смогут лучше защитить Украину и победить врага", — добавил Ростислав Лазаренко.

Дома у Владислава остались супруга и маленькая дочь Мира. Их обещают всегда поддерживать.

"Мы давно договорились с Владом, если погибнет кто-то из нас, то другой будет заботиться о его семье. Влад очень любил своих девушек, полтора года после начала вторжения практически не виделся с семьей и очень огорчался этим. Так что арендовал квартиру относительно недалеко от расположения подразделения и наконец начал чаще их обнимать. Я близко знаю его жену, часто играл с дочкой. Теперь Власти нет и за них отвечаю я, обещание нужно выполнять…", — сказал Руслан.

Владиславу Рыкову было присвоено воинское звание "полковник" (посмертно). Его похоронили на Аллее Славы в Виннице. Он никогда не жил в этом городе, но после победы мечтал поселиться с семьей именно там.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте в Запорожской области погиб украинский военный Василий Мостовый. Дома у мужчины осталась семья.