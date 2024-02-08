"Мне вырвали сердце": подполковник ВСУ сообщил о гибели летчика с огромным опытом

У героя осталась маленькая дочка

Защищая Украину от российских оккупантов погиб лётчик Владислав Рыков. На его счету было 385 боевых вылетов.

О гибели героя на своей Facebook-странице сообщил украинский военный летчик, подполковник ВВС Вооружённых Сил Украины, герой Украины Ростислав Лазаренко. Он рассказал, что с начала полномасштабной войны они все время были вместе.

"Мне вчера вырвали сердце. 07.02.2024 во время выполнения боевого задания погиб мой боевой братик, член нашей боевой семьи, мой заместитель — Владислав Рыков. На его счету 385 боевых вылетов – это был лучший летчик и командир, которого я знал. Он прикрывал мою спину с начала полномасштабной войны как на земле, так и в воздухе, подготовил большое количество как боевых ведомых, так и ведущих. Для меня это чрезвычайно тяжелая потеря, так как за эти почти два года войны, Влад всегда был рядом и все проблемы мы решали вместе", — написал он.

Ростислав Лазаренко отметил, что Владислава мало кто знал, и пообещал рассказать его историю. О таких людях, подчеркнул он, нужно знать и помнить — Владислав Рыков отдал свою жизнь за нашу жизнь, за нашу свободу и за нашу Украину.

Девушка погибшего пилота "Джуса" Андрея Пильщикова Мелания Подоляк в соцсети Х (бывший twitter) написала, что Владислав был пилотом Су-25. У него осталась маленькая дочь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 26 января в боях в Запорожской области погиб Василий Мостовый, житель Киевской области. Он был участником АТО, выходил из Дебальцевского окружения. С начала полномасштабной войны снова встал на защиту Родины.