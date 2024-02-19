Росіяни розстріляли шістьох військовополонених в Авдіївці: у 110-й ОМБр ЗСУ назвали прізвища загиблих воїнів

Важкопоранених військовослужбовців не вдалося вчасно евакуювати

В 110-й окремій механізованій бригаді імені генерала-хорунжого Марка Безручка назвали прізвища розстріляних російськими окупантами шістьох українських воїнів, які потрапили у полон на захопленій окупантами позиції "Зеніт", що в Авдіївці. На оприлюдненому росіянами відео родичі впізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника. Також за даними бригади, ворог розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Ім'я шостого розстріляного бійця наразі не встановлено.

Про це керівництво 110-ї ОМБр написало на своїй сторінці у Facebook. Стверджується, що жодних шансів евакуювати бійців не було.

"Вихід особового складу 110-ї бригади з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрілів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів. Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати. Противник розвивав швидкий, масштабний наступ, не лишаючи шансів для повторних спроб", — йдеться у повідомленні.

Росіяни розстріляли важкопоранених українських полонених

В бригаді зазначають, що через повне оточення опорного пункту "Зеніт" було прийнято рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полонених. Було нібито домовлено про надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних правил ведення війни та законів, які захищають військовополонених.

"Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а в подальшому — обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя", — пише 110 ОМБр.

Пізніше в мережі, на ворожих ресурсах, з'явилося відео із захопленої позиції "Зеніт", на якому окупанти показали тіла розстріляних українських воїнів. Наразі вдалося встановити особи п'ятьох із шести.

"За злочини проти наших військових ми дамо гідну відповідь! Помстимося за кожного нашого закатованого воїна! Нестерпно боляче за побратимів. Щирі співчуття родинам полеглих воїнів. Честь і Вічна Слава полеглим героям", — підкреслили у повідомленні.

Розстріл беззбройних оборонців України — черговий тяжкий злочин Росії. Страта військовополонених — грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. За тяжкий міжнародний злочин неодмінно настане суворе покарання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про реакцію українського омбудсмена Дмитра Лубінця на чергові розстріли українських полонених. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини переконаний, що час розплати для кожного російського злочинця неодмінно настане.