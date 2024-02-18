Три Афганістани: у ЗСУ назвали кількість росіян, яких РФ поклала в боях за Авдіївку
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Активна оборона Авдіївки тривала чотири місяці
Тимчасова окупація Авдіївки це піррова перемога росіян. Ціна, що вони заплатили за захоплення міста, колосальна.
Про це свідчать дані, які повідомили у пресслужбі Сил оборони Таврійського спрямування. Там нагадали, що активна оборона Авдіївки тривала чотири місяці.
"На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій", — наголошується в повідомленні.
Загальні втрати російських військ цей час склали:
- особового складу – 47 186 осіб
- танки – 364
- артилерійські системи – 248
- бойові бронемашини – 748
- літаки – 5
"Дякую кожному воїну за стійкість, мужність та героїзм! За кожного знищеного окупанта! За кожен спалений танк та бронемашину!", — сказав командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.
Варто зазначити, що 47 тисяч людей — це число, яке втричі перевищує офіційні втрати СРСР (14 тисяч солдатів та офіцерів) під час війни в Афганістані.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки. Він назвав головну причину такого рішення.