Три Афганістани: у ЗСУ назвали кількість росіян, яких РФ поклала в боях за Авдіївку

Активна оборона Авдіївки тривала чотири місяці

Тимчасова окупація Авдіївки це піррова перемога росіян. Ціна, що вони заплатили за захоплення міста, колосальна.

Про це свідчать дані, які повідомили у пресслужбі Сил оборони Таврійського спрямування. Там нагадали, що активна оборона Авдіївки тривала чотири місяці.

"На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій", — наголошується в повідомленні.

Загальні втрати російських військ цей час склали:

особового складу – 47 186 осіб

танки – 364

артилерійські системи – 248

бойові бронемашини – 748

літаки – 5

"Дякую кожному воїну за стійкість, мужність та героїзм! За кожного знищеного окупанта! За кожен спалений танк та бронемашину!", — сказав командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

Варто зазначити, що 47 тисяч людей — це число, яке втричі перевищує офіційні втрати СРСР (14 тисяч солдатів та офіцерів) під час війни в Афганістані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки. Він назвав головну причину такого рішення.