Байден назвав винних у виході ЗСУ з Авдіївки

Американський лідер наголосив, що українським солдатам довелося нормувати боєприпаси через скорочення запасів

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським звинуватив Конгрес у бездіяльності та виході ЗСУ з Авдіївки. Він також сказав про необхідність термінового надання допомоги Україні.

Про це повідомили у Білому домі. Зазначається, що до перших помітних успіхів російських військ призвело до бездіяльності.

"Сьогодні вранці українські військові були змушені піти з Авдіївки після того, як українським солдатам довелося унормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за останні кілька місяців", — сказав Байден.

Він також закликає Конгрес до негайного ухвалення законопроєкту про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення запасів українських сил.

Водночас президент Штатів нагадав про необхідність покласти витрати на російський уряд для того, щоб притягнути його до відповідальності за свої дії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки. Він назвав головну причину такого рішення.