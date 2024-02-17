"Дякую за стійкість кожному": у Третій штурмовій підтвердили відхід ЗСУ з Авдіївки

Бригада виконала свої завдання у місті

Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що Збройні сили України залишили Авдіївку. В умовах тотальної переваги російських терористів у живій силі, снарядах та техніці далі утримувати майже зруйноване місто було вже неможливо.

Про це повідомила пресслужба 3-ї ОШБр із посиланням на заяву командира бригади Андрія Білецького. За його словами, бригада та інші військові зробили більше, чим могли.

"Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває", – сказав він.

Як раніше писав "Телеграф", українські війська в ніч з 16 на 17 лютого організовано вийшли з міста Авдіївка у Донецькій області та відступили на заздалегідь підготовлені позиції за містом. Оточення, яке готували російські терористи, зірване.

Російські терористи ще з 2014 року намагалися захопити місто. Протягом кількох років за контроль над ним йшли бої. Після 24 лютого 2022 року спроби посилилися, але росіяни зазнавали невдачі ще на дальніх підступах до міста. Активна оборона Авдіївки тривала понад 4 місяці – з 10 жовтня 2023 року по 17 лютого 2024 року. За цей час російські терористи зазнали нищівних втрат – десятки тисяч були вбиті та поранені, українські військові знищили сотні танків та бронемашин.

Росіяни намагалися захопити місто у лоб, за чотири дні. Коли план був зірваний, терористи вирішили захопити місто, охопивши його з флангів та взявши українські війська в оточення. Проте навіть це в них не вийшло. Від безвиході росіяни скоїли маневр з проривом крізь місто, який коштував їм величезних втрат, а також намагалися застосувати сталінську тактику глибокої операції.