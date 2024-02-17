"Спасибо за стойкость каждому": в Третьей штурмовой подтвердили уход ВСУ из Авдеевки

Бригада выполнила свои задачи в городе

Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что Вооруженные силы Украины покинули Авдеевку. В условиях тотального превосходства российских террористов в живой силе, снарядах и технике удерживать почти разрушенный город было уже невозможно.

Об этом сообщила пресс-служба 3-й ОШБр со ссылкой на заявление командира бригады Андрея Белецкого. По его словам, бригада и другие военные сделали больше, чем могли.

"Благодарю бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах. Сделали все, и даже больше. Спасибо за стойкость каждому. Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Благодарю командование за взвешенное решение. Бой продолжается", – сказал он.

Как ранее писал Телеграф, украинские войска в ночь с 16 на 17 февраля организованно вышли из города Авдеевка в Донецкой области и отступили на заранее подготовленные позиции за городом. Окружение, которое готовили российские террористы, сорвано.

Российские террористы еще с 2014 пытались захватить город. В течение нескольких лет за контроль над ним шли бои. После 24 февраля 2022 года попытки усилились, но россияне терпели неудачу еще на дальних подступах к городу. Активная оборона Авдеевки продолжалась более 4 месяцев – с 10 октября 2023 по 17 февраля 2024 года. За это время российские террористы понесли сокрушительные потери – десятки тысяч были убиты и ранены, украинские военные уничтожили сотни танков и бронемашин.

Россияне пытались захватить город в лоб, за четыре дня. Когда план был сорван, террористы решили захватить город, охватив его с флангов и взяв украинские войска в окружение. Однако даже это у них не получилось. От безысходности россияне совершили манёвр с прорывом сквозь город, который стоил им огромных потерь, а также пытались применить сталинскую тактику глубокой операции.