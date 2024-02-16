От увиденного мурашки по коже: бойцы 3-й штурмовой показали мощное видео из Авдеевского коксохима

Медики стабилизируют раненых, пострадавших от обстрелов оккупантов

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали видео из подвалов коксохимического завода в Авдеевке. Внутри завода военные прячутся от постоянных обстрелов противника.

Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада. В сообщении говорится, что медики стабилизируют раненых даже тогда, когда от очередных КАБов сыпется потолок.

"Кадры, снятые бойцами Третьей штурмовой бригады. Внутри завода военные укрываются от постоянных обстрелов противника, а медики стабилизируют раненых. Даже тогда, когда от очередных КАБов сыпется потолок", — пишут в сообщении.

Следует отметить, что в четверг, 15 февраля 2024 года, российская армия почти взяла в кольцо Авдеевку, где в последние дни враг активно продвигался. Об этом свидетельствуют последние данные карты DeepStateMAP.

Оккупационные войска подняли триколор над укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Зенит". Основные силы украинской армии смогли отойти с позиций. Но, по информации источника, выйти удалось не всем. Коридор для вывода украинских защитников не превышает 2 км. Оккупационные войска в последние дни активно наступали в этом районе, а солдаты ВСУ достойно давали им отпор.

16 февраля, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Наши бойцы держали эту позицию столько, сколько давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага.

По словам Тарнавского, решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.