Від побаченого мурахи по шкірі: бійці 3-ї штурмової показали потужне відео з Авдіївського коксохіму

Медики стабілізують поранених, які постраждали від обстрілів окупантів

Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали відео з підвалів коксохімічного заводу в Авдіївці. Всередині заводу військові ховаються від постійних обстрілів противника.

Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада. В повідомленні йдеться, що медики стабілізують поранених, навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля.

"Кадри, зняті бійцями Третьої штурмової бригади.Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля", — пишуть у дописі.

Варто зазначити, що у четвер, 15 лютого 2024 року, російська армія майже взяла в кільце Авдіївку, де останніми днями ворог активно просувався. Про це свідчать останні дані карти DeepStateMAP.

Окупаційні війська підняли триколор над укріпрайоном Збройних сил України (ЗСУ) "Зеніт". Основні сили української армії спромоглися відійти з позицій. Але, за інформацією джерела, вийти вдалося не всім. Коридор для виведення українських захисників не перевищує 2 км. Окупаційні війська останніми днями активно наступали у цьому районі, а солдати ЗСУ гідно давали їм відсіч.

16 лютого, командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східний околиці Авдіївки. Наші бійці тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога.

За словами Тарнавського, рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.