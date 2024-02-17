Втрати росіян вражають: 3-я ОШБр надала бойовий звіт про роботу в Авдіївці перед відходом

Бійці бригади відійшли на підготовлені позиції та вирівняли лінію фронту

З моменту передислокації Третьої окремої штурмової бригади (3-я ОШБр) до Авдіївки Донецької області, з якої українська армія вийшла в ніч проти 17 лютого, бійці завдали величезних втрат російським військам. Це ліквідація понад 1500 окупантів та 20 одиниць техніки.

Українські захисники також поранили понад 3500 російських військовослужбовців на цьому напрямі. Про це йдеться у бойовому звіті Третьої окремої штурмової бригади.

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Втрати Росії в Авдіївці

Військовослужбовці у звіті вказали, що боролися з ворогом, який суттєво перевершував у ресурсах. У росіян було більше ударних дронів, артилерії. До того ж, ворог регулярно застосовував авіабомби по позиціях української армії.

Але попри такі важкі умови, бійці 3-ї ОШБр змогли завдати суттєвих втрат ключовому ударному угрупованню ворожої армії. У бойовому звіті вказані мінімальні показники російських втрат з початку роботи Третьої штурмової в Авдіївці:

1500 загиблих;

3500 поранених;

20 одиниць бронетехніки.

Бійці 3-ї ОШБр не дозволяли російській армії здійснити повне оточення позицій. Відхід було зроблено на підготовлені раніше позиції. Лінія фронту вирівнялася.

Нагадаємо, що українські військові вийшли з Авдіївки у ніч проти 17 лютого. Бійці Третьої штурмової займали територію заводу місцевого "коксохіму". Вони опублікували відео, на якому видно, як медики стабілізують поранених бійців. Ситуація перед відходом була напруженою, росіяни кидали в бій величезну кількість людей, не зважаючи на власні втрати.

Рішення відійти з Авдіївки було ухвалено раніше. Про це заявив генерал Тарнавський. Він наголосив, що головне – зберегти життя українських військовослужбовців.

На цьому наголосив і президент Володимир Зеленський. Під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом він заявив, що збереження життів військових є головним завданням.

Раніше "Телеграф" опублікував історію оборони Авдіївки. Це було непросте завдання для українських військових. Вони боролися з ворогом, ресурси якого набагато більші.