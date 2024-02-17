Потери россиян впечатляют: 3-я ОШБр предоставила боевой отчет о работе в Авдеевке перед отходом

Бойцы бригады отошли на подготовленные позиции и выровняли линию фронта

С момента передислокации Третьей отдельной штурмовой бригады (3-я ОШБр) в Авдеевку Донецкой области, с которой украинская армия вышла в ночь на 17 февраля, бойцы нанесли огромных потерь российским войскам. Это ликвидация более 1500 оккупантов и 20 единиц техники.

Украинские защитники также ранили свыше 3500 российских военнослужащих на этом направлении. Об этом говорится в боевом отчете Третьей отдельной штурмовой бригады.

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Потери России в Авдеевке

Военнослужащие в отчете указали, что боролись с врагом, который существенно превосходил в ресурсах. У россиян было больше ударных дронов, артиллерии. К тому же враг регулярно применял авиабомбы по позициям украинской армии.

Но несмотря на столь тяжелые условия, бойцы 3-й ОШБр смогли нанести существенные потери ключевой ударной группировке вражеской армии. В боевом отчете указаны минимальные показатели российских потерь с момента начала работы Третьей штурмовой в Авдеевке:

1500 погибших;

3500 раненых;

20 единиц бронетехники.

Бойцы 3-й ОШБр не позволяли российской армии осуществить полное окружение позиций. Отход был произведен на подготовленные ранее позиции. Линия фронта выровнялась.

Напомним, что украинские военные вышли из Авдеевки в ночь на 17 февраля. Бойцы Третьей штурмовой занимали территории завода местного "коксохима". Они опубликовали видео, на котором видно, как медики стабилизируют раненых бойцов. Ситуация перед отходом была напряженной, россияне бросали в бой огромное количество людей, не считаясь с потерями.

Решение отойти из Авдеевки было принято ранее. Об этом заявил генерал Тарнавский. Он подчеркнул, что главное ― сохранить жизни украинских военнослужащих.

На этом сделал акцент и президент Владимир Зеленский. Во время общей пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом он заявил, что сохранение жизней военных является главной задачей.

Ранее "Телеграф" опубликовал историю обороны Авдеевки. Это была непростая задача для украинских военных. Они боролись с врагом, ресурсы которого гораздо больше.