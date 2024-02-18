Байден назвал виновных в выходе ВСУ из Авдеевки

Американский лидер подчеркнул, что украинским солдатам пришлось нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обвинил Конгресс в бездействии и выходе ВСУ из Авдеевки. Он также сказал о необходимости срочного выделения помощи Украине.

Об этом сообщили в Белом доме. Отмечается, что к первым заметным успехам российских войск привело бездействие.

"Сегодня утром украинские военные были вынуждены уйти из Авдеевки после того, как украинским солдатам пришлось нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов в результате бездействия Конгресса, что привело к первым заметным успехам России за последние несколько месяцев", — сказал Байден.

Он также призывает Конгресс к незамедлительному принятию законопроекта об дополнительном финансировании национальной безопасности для пополнения запасов украинских сил.

В то же время президент Штатов напомнил о необходимости возложить расходы на российское правительство для того, чтобы привлечь его к ответственности за свои действия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки. Он назвал главную причину такого решения.