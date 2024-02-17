Не обошлось без потерь, но врагу было не сладко: как ВСУ выходили из Авдеевки, детали от военных

Украинские защитники и защитницы отразили 43 атаки врага на Авдеевском направлении

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский прокомментировал выход подразделений из Авдеевки. По его словам, выход личного состава происходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев, однако, на конечном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, некоторые украинские воины попали в плен. Выход подразделений из Авдеевки прикрывали артиллеристы ОСГВ "Таврия".

Об этом Тарнавский написал в своем Telegram. Прикрывая наших воинов, артиллеристы выполнили около 400 огневых задач.

"Общие потери россиян в живой силе во всей операционной зоне ОСГВ "Таврия" за минувшие сутки составляют 609 человек, в вооружении и военной технике — 21 единица (не считая БпЛА). В частности это 2 танка, 11 боевых бронемашин, 4 бронемашин, 4, 3 автомобиля. Также Силы обороны Украины уничтожили 2 других важных объекта противника. Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА разных типов", — написал бригадный генерал.

Главное о событиях 16 февраля от "Телеграфа"

По словам генерала, за минувшие сутки на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы отразили 38 атак врага в районе Авдеевки, Ласточкиного, западнее Бердичев и еще 5 атак возле Первомайского и Невельского. В настоящее время воины занимают позиции на втором рубеже обороны.

Прокомментировал чрезвычайно сложный выход украинских подразделений и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Третья штурмовая достойно сражалась с врагом, превосходившим и количественно, и в вооружении. Воины вышли на подготовленные позиции. Об этом он написал в своем Telegram

"Третья штурмовая бригада за свой период пребывания в Авдеевке успела перебаранить тысячи российских оккупантов. Уничтожить кучу техники. Но главное – нам удалось уберечь большинство своего личного состава. Что очень важно для того, чтобы дальше убивать россиян и освобождать свои территории", — написал Жорин.

Заместитель командира 3 ОШБр отметил, что в целом ситуация на Авдеевском направлении тяжелая, впереди бойцов ждут очень сложные бои.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об истории обороны стратегического города на Донбассе. Украина борется за Авдеевку уже десять лет как до, так и после полномасштабного ранения РФ.