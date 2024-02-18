Три Афганистана: в ВСУ назвали число россиян, которых РФ положила в боях за Авдеевку

Активная оборона Авдеевки длилась четыре месяца

Временная оккупация Авдеевки это пиррова победа россиян. Цена, которую они заплатили за захват города, колоссальная.

Об этом свидетельствуют данные, которые сообщили в пресс-службе Сил обороны Таврического направления. Там напомнили, что активная оборона Авдеевки длилась четыре месяца.

"На Авдеевском направлении своим мужеством, стойкостью и героизмом украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий", — отмечается в сообщении.

Общие потери российских войск за это время составили:

личного состава – 47 186 человек

танки – 364

артиллерийские системы – 248

боевые бронемашины – 748

самолеты – 5

"Спасибо каждому воину за стойкость, мужество и героизм! За каждого уничтоженного оккупанта! За каждый сожженный танк и бронемашину!", — сказал командующий ОСГВ "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

Стоит отметить, что 47 тысяч человек — это число, которое в три раза превышает официальные потери СССР (14 тысяч солдат и офицеров) во время войны в Афганистане.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки. Он назвал главную причину такого решения.