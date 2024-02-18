Три Афганистана: в ВСУ назвали число россиян, которых РФ положила в боях за Авдеевку
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Активная оборона Авдеевки длилась четыре месяца
Временная оккупация Авдеевки это пиррова победа россиян. Цена, которую они заплатили за захват города, колоссальная.
Об этом свидетельствуют данные, которые сообщили в пресс-службе Сил обороны Таврического направления. Там напомнили, что активная оборона Авдеевки длилась четыре месяца.
"На Авдеевском направлении своим мужеством, стойкостью и героизмом украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий", — отмечается в сообщении.
Общие потери российских войск за это время составили:
- личного состава – 47 186 человек
- танки – 364
- артиллерийские системы – 248
- боевые бронемашины – 748
- самолеты – 5
"Спасибо каждому воину за стойкость, мужество и героизм! За каждого уничтоженного оккупанта! За каждый сожженный танк и бронемашину!", — сказал командующий ОСГВ "Таврия" генерал Александр Тарнавский.
Стоит отметить, что 47 тысяч человек — это число, которое в три раза превышает официальные потери СССР (14 тысяч солдат и офицеров) во время войны в Афганистане.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки. Он назвал главную причину такого решения.