Ворог знову намагається наступати: Тарнавський сказав, що відбувається у районі Авдіївки

Ситуація залишається контрольованою

Російські окупанти продовжують вдаватися до наступальних дій малими штурмовими групами на Авдіївському напрямі. Біля низки населених пунктів було відбито майже десяток атак.

Про це сказав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Відповідне повідомлення було опубліковане у його Telegram-каналі.

"На Авдіївському напрямку ворог знову робить спроби наступальних дій малими штурмовими групами — тут наші захисники та захисниці відбили 9 атак у Ласточкине, Північного, Першотравневого та Невельського", — сказав Тарнавський.

Також військовий сказав, що ситуація залишається контрольованою. Загарбники скоротили активність авіації в операційній зоні ЗСУВ "Таврія". За останні суки було два авіаудари, але також ворог провів 42 бойові зіткнення.

При цьому Тарнавський наголосив, що на Запорізькому напрямку та в Донецькій області противник знову почав застосовувати отруйні речовини. Так, за добу було зафіксовано 4 скидання гранат з хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки, не давши шансу окупантам взяти місто в оточення.