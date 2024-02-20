Ворог знову намагається наступати: Тарнавський сказав, що відбувається у районі Авдіївки
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Ситуація залишається контрольованою
Російські окупанти продовжують вдаватися до наступальних дій малими штурмовими групами на Авдіївському напрямі. Біля низки населених пунктів було відбито майже десяток атак.
Про це сказав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Відповідне повідомлення було опубліковане у його Telegram-каналі.
"На Авдіївському напрямку ворог знову робить спроби наступальних дій малими штурмовими групами — тут наші захисники та захисниці відбили 9 атак у Ласточкине, Північного, Першотравневого та Невельського", — сказав Тарнавський.
Також військовий сказав, що ситуація залишається контрольованою. Загарбники скоротили активність авіації в операційній зоні ЗСУВ "Таврія". За останні суки було два авіаудари, але також ворог провів 42 бойові зіткнення.
При цьому Тарнавський наголосив, що на Запорізькому напрямку та в Донецькій області противник знову почав застосовувати отруйні речовини. Так, за добу було зафіксовано 4 скидання гранат з хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки, не давши шансу окупантам взяти місто в оточення.