Бої за Авдіївку та Бахмут схожі: Стаховський назвав єдину відмінність

На Авдіївському напрямку російські окупанти зосереджували різні бойові частини

Ситуація, яка відбувалася під час боїв за Авдіївку, була схожа на ту, що була в березні 2023 року в Бахмуті. Російські окупанти за своєю старою схемою випускали мобілізованих виконувати найскладніші завдання, від чого зазнавали великих втрат.

Колишня перша ракетка України та воїн ЗСУ Сергій Стаховський сказав про це в інтерв’ю "Українській правді". Він назвав єдину різницю між боями за Бахмут і Авдіївку.

"У самій Авдіївці я не був — ми були на Коксохімі. Гучно — так само, як у березні 2023-го в Бахмуті. Єдина різниця в тому, що в Авдіївці та за містом немає висот і там немає, як прикриватися ", — сказав Стаховський.

Він також наголосив, що на Авдіївському напрямку російські окупанти зосереджували різні бойові частини.

"Там різні частини. Через те, що ми рухаємося лінією фронту і наші завдання досить мобільні, то ми там бачили різні рухи. Ніяка спецура в їхніх авангардах не йде", — розповів військовий.

Окупанти, як зазначає Стаховський, завжди пускали мобілізованих чи "ще когось, кого не шкода" виконувати найризиковіші завдання. Після цього вже у бій йшли більш підготовлені військові.

"Але поведінка цих спецназівців, звісно, цікава. Вони не лізуть у м’ясо. Коли вони бачать, що їм іде відсіч, вони відступають, забирають своїх поранених тощо. З мобілізованими такого немає – там головне звідти витягнути, а на своїх їм пофіг ", — підсумував співрозмовник видання.

Бої за Бахмут навесні 2023

Стаховський згадав, що бої за Авдіївку схожі на ті, що були у Бахмуті у березні 2023 року. Варто нагадати, що тоді почали з’являтися чутки, що ЗСУ нібито вийшли з Бахмута через надто тяжку ситуацію. Проте військові підтвердили, що інформація не відповідає дійсності та воїни залишаються на захисті міста. Ворог тоді направив туди свої ключові зусилля, щоб вийти на кордони Донецької області. Бахмутський напрям залишався самим "гарячим" на фронті.

У травні 2023 року підрозділи Збройних сил України вийшли за периметр Бахмуту.

На початку червня 2023 року секретар РНБО Олексій Данилов озвучив втрати російських загарбників під час боїв за Бахмут. За його словами, росіяни втратили понад 20 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 лютого 2024 року було заявлено про вихід ЗСУ з Авдіївки. Російські окупанти готували оточення, але їхні плани було зірвано. Захисники відійшли на підготовлені позиції. Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський назвав це єдиним правильним рішенням.