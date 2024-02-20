"Дякуємо кожному воїну, пам’ятаємо про кожну втрату": у ЗСУ показали фото оборони Авдіївського коксохіму

Ціна, яку окупанти заплатили за захоплення міста, є колосальною

Бійці 3-го полку ССО ЗС України з першого дня повномасштабної війни з Росією стояли на захисті Авдіївки. Воїни показали фоторепортаж з Авдіївського коксохімічного заводу, який був однією з найукріпленіших позицій у районі.

"Військовослужбовці полку успішно працювали на різних позиціях, несучи свій внесок в оборону цього східного рубежу. Дякуємо кожному воїну і пам’ятаємо про кожну втрату. Повернемо всі українські землі та помстимось за всіх Героїв, які віддали життя за свободу нашої країни", — підписали кадри в Telegram-каналі ССО ЗС України.

Українські воїни стійко тримали оборону

Росіяни скинули на коксохім величезну кількість бомб

Героїзм наших бійців вражає

Захисники оборонялися в умовах гострої нестачі озброєння

Оператор БПЛА на Авдіївському коксохімі

Нагадаємо, активна оборона Авдіївки тривала чотири місяці. Ціна, яку окупанти заплатили за захоплення міста, є колосальною. За цей час вони втратили 47186 осіб особового складу. Крім того, армія РФ втратила під Авдіївкою 364 танки, 248 артилерійських систем, 748 бойових бронемашин і п’ять літаків.

Раніше бійці Третьої окремої штурмової бригади показали відео із підвалів коксохімічного заводу в Авдіївці. Усередині заводу наші воїни ховалися від постійних обстрілів супротивника, там був стабілізаційний пункт. Медики рятували поранених навіть тоді, коли від чергових КАБів сипалася стеля.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч із 16 на 17 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський оголосив, що згідно з отриманим розпорядженням, українські військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Він наголосив, що оточення не допущено, особовий склад виведено, а українські воїни зайняли оборону на певних рубежах.