Бои за Авдеевку и Бахмут схожи: Стаховский назвал единственное отличие

На Авдеевском направлении российские оккупанты сосредотачивали разные боевые части

Ситуация, которая происходила в ходе боев за Авдеевку, была схожа с той, что была в марте 2023 года в Бахмуте. Российские оккупанты по своей старой схеме выпускали мобилизованных выполнять самые сложные задачи, от чего несли большие потери.

Бывшая первая ракетка Украины и воин ВСУ Сергей Стаховский сказал об этом в интервью "Украинском правде". Он назвал единственное различие между боями за Бахмут и Авдеевку.

"В самой Авдеевке я не был – мы были на Коксохиме. Громко – так же, как в марте 2023-го в Бахмуте. Единственная разница в том, что в Авдеевке и за городом нет высот и там нет, как прикрываться", — сказал Стаховский.

Он также подчеркнул, что на Авдеевском направлении российские оккупанты сосредотачивали разные боевые части.

"Там разные части. Из-за того, что мы двигаемся по линии фронта и наши задачи достаточно мобильны, то мы там видели разные движения. Никакая спецура в их авангардах не идет", — рассказал военный.

Оккупанты, как отмечает Стаховский, всегда пускали мобилизованных или" еще кого-то, кого не жалко", выполнять самые рисковые задачи. После этого уже в бой шли более подготовленные военные.

"Но поведение этих спецназовцев, конечно, интересно. Они не лезут в мясо. Когда они видят, что им идет отпор, они отступают, забирают своих раненых и так далее. С мобилизованными такого нет – там главное оттуда вытащить, а на своих им пофиг", — подытожил собеседник издания.

Бои за Бахмут весной 2023

Стаховский упомянул, что бои за Авдеевку похожи на те, что были в Бахмуте в марте 2023 года. Стоит напомнить, что тогда стали появляться слухи, что ВСУ якобы вышли из Бахмута из-за слишком тяжелой ситуации. Однако военные подтвердили, что информация не соответствует действительности и воины остаются на защите города. Враг тогда направил туда свои ключевые усилия с целью выйти на границы Донецкой области. Бахмутское направление оставалось самым "горячим" на фронте.

В мае 2023 года подразделения Вооруженных сил Украины вышли за периметр Бахмута.

В начале июня 2023 секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил потери российских захватчиков в ходе боев за Бахмут. По его словам, россияне потеряли более 20 тысяч человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 февраля 2024 года было заявлено о выходе ВСУ из Авдеевки. Российские оккупанты готовили окружение, но их планы были сорваны. Защитники отошли на ранее подготовленные позиции. Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский назвал это единственным правильным решением.