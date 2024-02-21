Скільки українських військових могло потрапити в полон в Авдіївці: у ЗМІ з’явилася велика цифра

У ЗСУ не підтверджували цю інформацію

Під час відступу українських військових з Авдіївки до полону могла потрапити значна кількість бійців ЗСУ. Це може зробити наслідки втрати міста серйознішими, ніж очікувалося.

Як повідомляє видання The New York Times з посиланням на двох неназваних солдатів, знайомих із ситуацією, від 850 до 1000 військовослужбовців могли потрапити в полон або вважаються зниклими безвісти.

Видання також зазначає, що деякі західні чиновники вважають цю оцінку реалістичною.

У США ж кажуть, що втрата Авдіївки не має стратегічного значення, проте видання припускає, що інформація про захоплення великої кількості українців у полон може похитнути бойовий дух захисників, як і перебіг мобілізації в цілому.

Видання нагадало, що прессекретар генерала Олександра Тарнавського, який командує військами в ОСУВ "Таврія", Дмитро Лиховій спростував інформацію про те, що сотні військових були захоплені в полон.

Як повідомлялося раніше, 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки, не давши шансу окупантам взяти місто в оточення.

Попри те, що деякий час росіяни ще намагалися вчиняти наступальні дії на цьому напрямі, проте до 20 лютого темпи їхніх штурмів суттєво сповільнилися. Аналітики вважають, що це говорить про те, що вони перейшли до перегрупування.