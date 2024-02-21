Война — день 728: оккупанты продолжают активно атаковать позиции ВСУ на Авдеевском и Марьинском направлениях

Оперативно о главном за сутки

Широкомасштабное вторжение России в Украину продолжается. Оккупанты не прекращают штурмовать позиции ВСУ по всему фронту и за сутки Силам обороны Украины приходится отбивать более 50 вражеских атак. Также активно россияне обстреливают территорию Украины дронами-камикадзе и ракетами.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.ъ

00:00 Силы обороны Юга назвали "манипуляцией и фальсификацией" заявления Шойгу о взятии Крынок.

"Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Силы обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу", — говорится в сообщении.

Сообщается, что за минувший день у россиян была одна попытка штурма, но она была отражена ВСУ.

О том, что происходило 18 февраля, читайте в материале: Война — день 725: оккупанты продолжают давить в районе Авдеевки и фокусируются на Марьинском направлении

С ситуацией в Украине за 19 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 726: РФ продолжает атаковать в районе Авдеевки и штурмует позиции ВСУ на Запорожском направлении

Информацию за 20 февраля смотрите по ссылке: Война — день 727: россияне продолжают штурмы возле Авдеевки и стягивают силы на юге