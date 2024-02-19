Война — день 726: РФ продолжает атаковать в районе Авдеевки и штурмует позиции ВСУ на Запорожском направлении

Оперативно о главном за сутки

Российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ по всему фронту, однако наиболее напряженной ситуация остается в районе захваченной РФ Авдеевки, где оккупанты пытаются развить наступление, а также в районе н.п. Работино на Запорожском направлении.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Партизаны обнаружили военную технику захватчиков для дальнейшей ее переброски на фронт. Технику обнаружили в поселке городского типа Азовское в Джанкойском районе оккупированного Крыма, сообщает партизанское движение "АТЕШ".

00:00 Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Конгресс США продолжить поддержку Украины, поскольку отказ от этого обязательства может навредить американской экономике.

Информацию за 16 февраля смотрите по ссылке: Война – день 723: критическая ситуация в Авдеевке и соглашения с Германией и Францией

О том, что происходило 17 февраля, читайте в материале: Война – день 724: Украинские военные оставили Авдеевку, готовят новую оборону

С ситуацией в Украине за 18 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 725: оккупанты продолжают давить в районе Авдеевки и фокусируются на Марьинском направлении