Россияне пытаются давить на еще одном важном направлении: какая сегодня ситуация на фронте (карты)
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Значительные потери оккупантов не останавливают
В Украине продолжается 726-й день полномасштабного вторжения России. На фронте россияне не оставляют попыток штурмовать украинские позиции, отмечая колоссальные потери, в том числе и на Херсонском направлении, где ранее ВСУ развернули плацдарм.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.
В Купянском направлении враг 2 раза пытался атаковать позиции наших войск в районе Табаевки Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские воины отразили 10 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак оккупантов неподалеку от Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении Вооруженные Силы Украины отразили 5 атак врага возле Новобахмутовки, Ласточкиного и Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 18 раз пытались прорвать оборону наших войск.
На Новопавловском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено.
В Запорожском направлении враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск в районе Работиного Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 16 безуспешных штурмов.
Ранее "Телеграф" писал, что российские террористы взяли Авдеевку после того, как штурмовали город в течение четырех месяцев и понесли сокрушительные потери в процессе штурмов. Однако это первая крупная победа россиян с мая 2023 года, момента, когда окончательно пал Бахмут – поэтому в поисках новых побед россияне будут пытаться наступать сразу на пяти угрожающих направлениях.