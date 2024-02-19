Россияне пытаются давить на еще одном важном направлении: какая сегодня ситуация на фронте (карты)

Значительные потери оккупантов не останавливают

В Украине продолжается 726-й день полномасштабного вторжения России. На фронте россияне не оставляют попыток штурмовать украинские позиции, отмечая колоссальные потери, в том числе и на Херсонском направлении, где ранее ВСУ развернули плацдарм.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.

В Купянском направлении враг 2 раза пытался атаковать позиции наших войск в районе Табаевки Харьковской области.

Купянское направление на карте Deep State

На Лиманском направлении украинские воины отразили 10 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области.

Лиманское направление на карте Deep State

Лиманское направление на карте Deep State

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак оккупантов неподалеку от Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

Бахмутское направление на карте Deep State

На Авдеевском направлении Вооруженные Силы Украины отразили 5 атак врага возле Новобахмутовки, Ласточкиного и Первомайского Донецкой области.

Авдеевское направление на карте Deep State

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 18 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Марьинское направление на карте Deep State

На Новопавловском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено.

В Запорожском направлении враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск в районе Работиного Запорожской области.

Запорожское направление на карте Deep State

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 16 безуспешных штурмов.

Херсонское направление на карте Deep State

Ранее "Телеграф" писал, что российские террористы взяли Авдеевку после того, как штурмовали город в течение четырех месяцев и понесли сокрушительные потери в процессе штурмов. Однако это первая крупная победа россиян с мая 2023 года, момента, когда окончательно пал Бахмут – поэтому в поисках новых побед россияне будут пытаться наступать сразу на пяти угрожающих направлениях.