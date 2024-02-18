Пытаются наступать, но получают по зубам: в ВСУ назвали потери россиян к северу от Авдеевки (карта)
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Продвинуться врагу не удалось
Россияне, оккупировавшие Авдеевку, продолжают нести значительные потери в этом направлении. Со стороны украинских сил 47 отдельная механизированная бригада держит определенные рубежи на Авдеевском направлении.
Об этом сообщает бригада в Telegram. Отмечается, что бойцы 47 ОМБр на протяжении всего времени уже отразили три фазы наступления российских оккупантов.
Благодаря этому враг не мог продвинуться в районе Степного и Очеретино. Потери россиян числятся тысячами и сотнями.
В частности, в зоне ответственности 47 ОМБр россияне потеряли:
- более 7 000 личного состава
- свыше 100 единиц техники (из них два танка Т-90);
- 25 беспилотников (ZALA, Ланцет, SuperCam).
Более того, украинские артиллеристы поразили и уничтожили 3 командных наблюдательных пункта, 12 складов с боеприпасами, 16 минометных расчетов, 6 орудий и 18 грузовых автомобилей.
"Битва продолжается. Враг продолжаешь наступать", — подытожили в бригаде.
Заметим, что также стали известны потери россиян за четыре месяца попыток захватить Авдеевку. Цифры безумные.
Ранее "Телеграф" писал, что спецназначители Главного управления разведки МО в составе Сил безопасности и обороны в течение недели обороняли последний путь из Авдеевки. Они нанесли колоссальные потери постоянно наступающим штурмовым подразделениям россиян.