Продвинуться врагу не удалось

Россияне, оккупировавшие Авдеевку, продолжают нести значительные потери в этом направлении. Со стороны украинских сил 47 отдельная механизированная бригада держит определенные рубежи на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает бригада в Telegram. Отмечается, что бойцы 47 ОМБр на протяжении всего времени уже отразили три фазы наступления российских оккупантов.

Благодаря этому враг не мог продвинуться в районе Степного и Очеретино. Потери россиян числятся тысячами и сотнями.

Степное на карте Deep State

Камышин на карте Deep State

В частности, в зоне ответственности 47 ОМБр россияне потеряли:

более 7 000 личного состава

свыше 100 единиц техники (из них два танка Т-90);

25 беспилотников (ZALA, Ланцет, SuperCam).

Более того, украинские артиллеристы поразили и уничтожили 3 командных наблюдательных пункта, 12 складов с боеприпасами, 16 минометных расчетов, 6 орудий и 18 грузовых автомобилей.

"Битва продолжается. Враг продолжаешь наступать", — подытожили в бригаде.

Заметим, что также стали известны потери россиян за четыре месяца попыток захватить Авдеевку. Цифры безумные.

Ранее "Телеграф" писал, что спецназначители Главного управления разведки МО в составе Сил безопасности и обороны в течение недели обороняли последний путь из Авдеевки. Они нанесли колоссальные потери постоянно наступающим штурмовым подразделениям россиян.