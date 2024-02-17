Нанесли колоссальные потери оккупантам и заняли подготовленные позиции: в ГУР показали, как выходили из Авдеевки (фото)

Бойцы ГУР тоже отошли на заранее подготовленные позиции

Спецназовцы Главного управления разведки МО в составе Сил безопасности и обороны в течение недели обороняли последнюю дорогу из Авдеевки. Они нанесли колоссальные потери постоянно наступающим штурмовым подразделениям россиян.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР. Отмечается, что в рамках приказа о скоординированном выходе основных сил, спецназовцы ГУР МО Украины совместно с воинами ССО, спецподразделением "Дозор" ГПСУ, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ обеспечивали эвакуационный коридор.

В ГУР подчеркнули, что во время оборонной операции на Авдеевском направлении разведчики использовали в частности боевые броневики украинского производства "Сикач" и "Характерник", которые изображены на фото. Они отлично зарекомендовали себя в боевых условиях. В настоящее время спецназовцы удерживают оборону на заранее подготовленных позициях для предотвращения дальнейшего продвижения врага.

Напомним, в ночь с 16 на 17 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что согласно полученному распоряжению, украинские военные вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Он подчеркнул, что оцепления не допущено, личный состав выведен, а украинские воины заняли оборону на определенных рубежах.

Позже Тарнавский заявил, что выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев, однако, на конечном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, некоторые украинские воины попали в плен.