ВСУ отошли, оккупанты продвинулись: как сейчас выглядит фронт возле Авдеевки (карта)

Враг начал вешать на захваченные здания свои флаги

Силы обороны Украины в ночь с 16 на 17 февраля вышли из Авдеевки. Аналитики Deep State опубликовали новую карту, на которой отмечена линия фронта возле города.

Аналитики отмечают, что враг захватил микрорайон "Химик" и Авдеевский коксохимический завод. Также отмечается, что были геолокированы российские флаги на АКХЗ и на Авдеевском городском совете.

Следует отметить, что утром 17 февраля Deep State опубликовал карту, на которой не вся территория Авдеевки была обозначена как захваченная врагом. Часть Авдеевского коксохимического комбината и район с многоквартирными домами были отмечены как территория с неизвестным статусом.

Напомним, в ночь с 16 на 17 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что согласно полученному распоряжению, украинские военные вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Он подчеркнул, что оцепления не допущено, личный состав выведен, а украинские воины заняли оборону на определенных рубежах.

В свою очередь командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий подтвердил, что Вооруженные силы Украины покинули Авдеевку. По его словам, бригада и другие военные сделали больше, чем могли.