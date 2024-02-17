ЗСУ відійшли, окупанти просунулись: як зараз виглядає фронт біля Авдіївки (карта)

Ворог почав вішати на захоплені будівлі свої прапори

Сили оборони України в ніч з 16 на 17 лютого вийшли з Авдіївки. Аналітики Deep State опублікували нову карту, на якій позначена лінія фронту біля міста.

Аналітики зазначають, що ворог захопив мікрорайон "Хімік" та Авдіївський коксохімічний завод. Також зазначається, було геолоковано російські прапори на АКХЗ та в Авдіївській міській раді.

Варто зазначити, що вранці 17 лютого Deep State опублікував карту, на якій не вся територія Авдіївки була позначена як захоплена ворогом. Частина Авдіївського коксохімічного комбінату та район з багатоквартирними будинками були позначені як територія з невідомим статусом.

Нагадаємо, в ніч з 16 на 17 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що відповідно до отриманого розпорядження, українські військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Він підкреслив, що оточення не допущено, особовий склад виведено, а українські воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

Своєю чергою командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький підтвердив, що Збройні сили України залишили Авдіївку. За його словами, бригада та інші військові зробили більше, чим могли.