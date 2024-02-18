Намагаються наступати, але отримують по зубах: у ЗСУ назвали втрати росіян на північ від Авдіївки (карта)

Просунутись ворогу не вдалось

Росіяни, які окупували Авдіївку, продовжують нести значні втрати на цьому напрямку. Зі сторони українських сил 47 окрема механізована бригада тримає визначені рубежі на Авдіївському напрямку.

Про це інформує бригада у Telegram. Зазначається, що бійці 47 ОМБр протягом усього часу вже відбили три фази наступу російських окупантів.

Завдяки цьому ворог не мав змоги просунутись в районі Степового та Очеретине. Втрати росіян рахуються тисячами та сотнями.

Степове на мапі Deep State

Очеретине на мапі Deep State

Зокрема, у зоні відповідальності 47 ОМБр росіяни втратили:

понад 7 000 особового складу

понад 100 одиниць техніки (з них два танки Т-90);

25 безпілотників (ZALA, Ланцет, SuperCam).

Ба більше, українські артилеристи уразили та знищили 3 командних спостережних пункти, 12 складів з боєприпасами, 16 мінометних розрахунків, 6 гармат та 18 вантажних автомобілів.

"Битва триває. Ворог продовжуєш наступати", — підсумували у бригаді.

Зауважимо, що також стали відомі втрати росіян за чотири місяці спроб захопити Авдіївку. Цифри шалені.

Раніше "Телеграф" писав, що спецпризначенці Головного управління розвідки МО у складі Сил безпеки і оборони протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки. Вони завдали колосальних втрат постійно наступаючим штурмовим підрозділам росіян.