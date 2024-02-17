Завдали колосальних втрат окупантам та зайняли підготовлені позиції: у ГУР показали, як виходили з Авдіївки (фото)

Бійці ГУР теж відійшли на заздалегідь підготовлені позиції

Спецпризначенці Головного управління розвідки МО у складі Сил безпеки і оборони протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки. Вони завдали колосальних втрат постійно наступаючим штурмовим підрозділам росіян.

Про це повідомила пресслужба ГУР. Зазначається, що у межах наказу про скоординований відхід основних сил, спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, спецпідрозділу "Дозор" ДПСУ, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор.

У ГУР підкреслили, що під час оборонної операції на Авдіївському напрямку розвідники використовували зокрема бойові броньовики українського виробництва "Сікач" та "Характерник", які зображені на фото. Вони чудово зарекомендували себе в бойових умовах. Наразі спецпризначенці утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях для унеможливлення подальшого просування ворога.

Нагадаємо, в ніч з 16 на 17 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що відповідно до отриманого розпорядження, українські військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Він підкреслив, що оточення не допущено, особовий склад виведено, а українські воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

Пізніше Тарнавський заявив, що вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв однак, на кінцевому етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, дехто з українських воїнів потрапив у полон.