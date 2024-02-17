"Уроки винесені": Умєров оцінив вихід з Авдіївки та зробив оптимістичний прогноз

Міністр розповів про основні потреби ЗСУ

Українські війська вийшли з Авдіївки. Проте вони туди обов'язково повернуться.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, з операції по обороні Авдіївки винесено декілька уроків.

Умєров підкреслив, що ЗСУ потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи, засоби далекого ураження для знищення ворожих складів, а також потрібні артилерійські снаряди.

"Працюємо над цим постійно. Фортифікації — будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей — правильне. Авдіївку — повернемо", — написав міністр.

Нагадаємо, в ніч з 16 на 17 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що відповідно до отриманого розпорядження, українські військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Він підкреслив, що оточення не допущено, особовий склад виведено, а українські воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

Своєю чергою командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький підтвердив, що Збройні сили України залишили Авдіївку. За його словами, бригада та інші військові зробили більше, чим могли.