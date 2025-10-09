Хронологія війни — день 1324: росіяни атакують дронами та тиснуть на фронті

9 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі четвер, 9 жовтня 2025 року. Російські війська продовжують активно тиснути на фронті, та найбільше зусиль концентрують на Покровському та Новопавлівському напрямку. Проте їхні втрати з початку нової хвилі наступу великі, на що звернув увагу президент Володимир Зеленський.

Як проходить 1324-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 9 жовтня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Сумах та Одесі було чутно вибухи.

