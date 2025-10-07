Хронологія війни — день 1322: росіяни атакують енергетику та сидять без світла у Бєлгороді

7 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі вівторок, 7 жовтня 2025 року. Росіяни атакують енергетичну та газову інфраструктуру України в надії створити "складну зиму", на жаль, для одного з міст прогнози вже не втішні. Тим часом фронті також гаряче, найбільш активними напрямками залишаються — Покровський і Новопавлівський.

Як проходить 1322-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 7 жовтня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Армія РФ захопила Маліївку Дніпропетровської області та просунулась біля Вороного у тому ж районі, повідомляє Deep State.

Просування росіян на фронті

Також повідомляється про просування в районах Новоіванівки та Охотничого в Запорізькій області, та в районі Білої Гори на Костянтинівському напрямку.

